Матч Цуренко на турнире в Бирмингеме перенесли

На турнире WTA серии Premier в английском Бирмингеме пришлось перенести два матча из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла сегодня провести встречу против представительницы США Дженнифер Брэди. Поединок состоится завтра, 19-го июня.

Кроме того, организаторам пришлось перенести матч между Донной Векич и Эшли Барти.

With the rain persisting at the #NatureValleyClassic the matches between Vekic & Barty and Brady & Tsurenko have unfortunately been cancelled for today.



There will be no play before 6:30pm.#RainRainGoAway ☔☔ pic.twitter.com/CXEZFkbnDy