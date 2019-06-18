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Киченок успешно преодолела первый круг парного турнира в Бирмингеме

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Людмила Киченок в дуэте с Ракель Атаво уверенно прошла во второй круг турнира.
Людмила Киченок
Людмила Киченок
Getty Images

Украинка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде травяного турнира серии Premier в Бирмингеме (Англия).

Наша соотечественница в дуэте с американской теннисисткой Ракель Атаво в двух сетах разобралась с парой Михаэла Бузарнеску (Румыния) / Хизер Уотсон (Британия). В следующем матче украинско-американский дуэт встретится с парой Се Шувэй / Барбора Стрыцова, которая является второй сеяной.

Бирмингем. Первый круг

Людмила Киченок / Ракель Атаво - Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон – 6:4, 6:3.

Ранее сообщалось, что в одиночном разряде турнира в Бирмингеме первый круг не сумели преодолеть украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Людмила Киченок, Бирмингем, турнир, парный разряд, WTA
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гость  (аноним)  18.06.2019, 19:24
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