Стаховский одолел Меллекера в первом круге турнира в Халле

Украинец успешно стартовал в основной сетке турнира АТР-500.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (123-я ракетка мира) в первом круге турнира серии АТР-500 в Халле (Англия) обыграл немца Рудольфа Меллекера (152-я ракетка мира).

Матч продолжался 2 часа и 21 минуту. Украинец сумел обыграть своего соперника в трех сетах - 3:6, 7:6(6), 6:2.

По ходу встречи Стаховский совершил 29 эйсов, 7 раз ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 2 из 16 брейк-пойнтов. Меллекер 12 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение в первом круге турнира в Бирмингеме.