Ястремская в трех сетах уступила Гергес на турнире в Бирмингеме

Украинка не сумела преодолеть первый круг турнира в английском Бирмингеме.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (35-я ракетка мира) в рамках первого круга турнира в Бирмингеме (Англия) уступила немке Юлии Гергес (19-я ракетка мира).

Мат продолжался 1 час и 45 минут и завершился победой представительницы Германии в трех сетах - 6:3, 4:6, 3:6.

Во втором круге Гергес предстоит встретиться с россиянкой Евгений Родиной (76-я ракетка мира).

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Гергес:

Отметим, что сегодня, 18-го июня, в первом круге также выступит украинка Леся Цуренко (32-я ракетка мира), которая сразится против представительницы США Дженнифер Брэди (66).

Видео трансляцию матча Цуренко - Брэди можно будет посмотреть на нашем сайте.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в стартовом матче турнира в Бирмингеме.