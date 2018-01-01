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Цуренко - Брэди: видео онлайн трансляция матча в Бирмингеме

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Смотрите видео трансляцию матча первого круга турнира в Бирмингеме Леся Цуренко - Дженнифер Брэди.

Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Во вторник, 18 июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко в рамках первого круга турнира в Бирмингеме сыграет против британки Дженнифер Брэди, которая занимает 66 строчку в рейтинге WTA.

Поединок Цуренко - Брэди состоится состоится пятым запуском на корте №1. Время начала - около 19:30 по Киеву.

[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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