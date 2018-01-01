Цуренко - Брэди: видео онлайн трансляция матча в Бирмингеме

Смотрите видео трансляцию матча первого круга турнира в Бирмингеме Леся Цуренко - Дженнифер Брэди.

Леся Цуренко Getty Images

Во вторник, 18 июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко в рамках первого круга турнира в Бирмингеме сыграет против британки Дженнифер Брэди, которая занимает 66 строчку в рейтинге WTA.

Поединок Цуренко - Брэди состоится состоится пятым запуском на корте №1. Время начала - около 19:30 по Киеву.

[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча].