Цуренко - Брэди: видео онлайн трансляция матча в Бирмингеме
Смотрите видео трансляцию матча первого круга турнира в Бирмингеме Леся Цуренко - Дженнифер Брэди.
Во вторник, 18 июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко в рамках первого круга турнира в Бирмингеме сыграет против британки Дженнифер Брэди, которая занимает 66 строчку в рейтинге WTA.
Поединок Цуренко - Брэди состоится состоится пятым запуском на корте №1. Время начала - около 19:30 по Киеву.
[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
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