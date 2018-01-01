Надежда Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме

Украинка выступает в паре с Эбигейл Спирс.

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с американкой Эбигейл Спирс вышла в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме (Великобритания).

Украинско-американский тандем обыграл пару Гарриет Дарт/Винус Уильямс (Великобритания/США) со счетом 4:6, 7:6 (3), 10:7.

Матч продолжался 1 час 46 минут.

За это время украинка и американка выполнили восемь подач навылет, допустили пять двойных ошибок и выиграли четыре гейма на приеме.

В четвертьфинале Киченок и Спирс встретятся с победительницами поединка Деми Схюрс/Анна-Лена Гренефельд - Чань Юн-Жань/Чань Хао-Цин.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинал турнира вышла еще одна украинка - Даяна Ястремская.