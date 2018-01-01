Осака: Мне некомфортно играть на травяном покрытии

Японская теннисистка призналась, что после Открытого чемпионата Франции отдыхала целую неделю.

Первая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась своими ожиданиями от старта травяного сезона.

“Я стараюсь чему-то учиться в каждом матче. Интересно, что когда я перехожу на травяное покрытие, то могу вспомнить лишь свой последний матч, а это всегда Уимблдон.

В прошлом году Кербер просто разбила меня, это я помню лучше всего. Конечно, я буду думать о том матче, но также и обо всем, что мне удалось улучшить за прошлый год.

Мне некомфортно играть на траве, и первый турнир на этом покрытии всегда получается самым трудным для меня. Я провела лишь пару тренировок на траве, так как часто шел дождь.

В детстве я никогда не играла на траве. После Ролан Гаррос я вернулась домой и отдыхала целую неделю. Это был мой мини-отпуск. Такого раньше у меня не было. Я набралась сил. После US Open все происходило так быстро, что мне нужен был перерыв. Хорошо, что у меня получилось его взять“, - рассказала японка.

Напомним, Осака в третьем круге Ролан Гаррос уступила Катерине Синяковой из Чехии.