Ястремская - Гергес: видео онлайн трансляция матча в Бирмингеме

Смотрите видео трансляцию матча первого круга турнира в Бирмингеме Даяна Ястремская – Юлия Гергес.

Даяна Ястремская Getty Images

Во вторник, 18 июня, третья ракетка Украины Даяна Ястремская в рамках первого круга турнира в Бирмингеме сыграет против представительницы Германии Юлии Гергес, которая занимает 19 строчку в рейтинге WTA.

Поединок Ястремская - Гергес состоится состоится первым запуском на центральном корте. Время начала - 13:30 по Киеву.

[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Ранее Ястремская пробилась в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме.