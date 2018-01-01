Ястремская - Гергес: видео онлайн трансляция матча в Бирмингеме
Смотрите видео трансляцию матча первого круга турнира в Бирмингеме Даяна Ястремская – Юлия Гергес.
Во вторник, 18 июня, третья ракетка Украины Даяна Ястремская в рамках первого круга турнира в Бирмингеме сыграет против представительницы Германии Юлии Гергес, которая занимает 19 строчку в рейтинге WTA.
Поединок Ястремская - Гергес состоится состоится первым запуском на центральном корте. Время начала - 13:30 по Киеву.
[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Ранее Ястремская пробилась в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме.
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