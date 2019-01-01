Переключиться на мобильную версию

Ястремская пробилась в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме

Комментариев: 0
Украинка выступает в паре с представительницей Китая Ван Цян.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с Ван Цян из Китая вышла в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме (Великобритания).

Украинско-китайский дуэт в победил в 1/8 финала тандем представительницы Канады Габриэлы Дабровски и китаянки Сюй Ифань.

Бирмингем. Парный разряд. 1/8 финала

Габриэла Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 1) - Даяна Ястремская/Ван Цян (Украина/Китай) - 4:6, 6:7 (4)

В четвертьфинале Ястремская и Цян сыграют против пары Эшли Барти/Юлия Гергес.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь