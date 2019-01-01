Ястремская пробилась в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме

Украинка выступает в паре с представительницей Китая Ван Цян.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с Ван Цян из Китая вышла в четвертьфинал парного турнира в Бирмингеме (Великобритания).

Украинско-китайский дуэт в победил в 1/8 финала тандем представительницы Канады Габриэлы Дабровски и китаянки Сюй Ифань.

Бирмингем. Парный разряд. 1/8 финала

Габриэла Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 1) - Даяна Ястремская/Ван Цян (Украина/Китай) - 4:6, 6:7 (4)

В четвертьфинале Ястремская и Цян сыграют против пары Эшли Барти/Юлия Гергес.