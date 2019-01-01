Свитолина: Положительные моменты в поражении от Гаспарян также присутствуют

Украинская теннисистка отметила, что после травмы ей нужна матчевая практика.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свое поражение в первом круге турнире в Бирмингеме. Украинка в трех сетах уступила представительнице России Маргарите Гаспарян.

“Существует не так много теннисисток, которые играют одноручным бекхендом, как Гаспарян. Справиться с таким ударом нелегко, кроме того, его можно выполнять с хорошей подрезкой.

Я бы хотела, чтобы все сложилось по-другому, но, я думаю, какие-то положительные моменты также есть. Я вижу, над чем мне нужно работать, а этот матч я воспринимаю как шаг вперед и прогресс.

Я чувствую себя лучше, мне удалось восстановиться, а также немного потренироваться. Последние три месяца были непростыми для меня, и я счастлива, что нахожусь на корте и играю без той боли, которая была раньше.

Я буду выступать на турнире в Истборне, чтобы у меня была матчевая практика. Надеюсь, что смогу хорошо сыграть там, а дальше уже будет видно. Не нужно забегать наперед, не нужно ничего торопить. Я просто хочу играть без боли и чувствовать себя счастливой.



Сегодня, однозначно, мне бы хотелось лучше подавать. Я допустила несколько ошибок, которые позволили ей сделать второй брейк, поэтому вернуться в игру было тяжело. Сегодня мне это сделать не удалось.

На нескольких важных очках она отыграла решительно, а я - безопасно. А на траве это недопустимо. Это придало ей уверенность играть еще активнее. Это именно то, над чем мне нужно работать, чтобы быть агрессивной в своих следующих матчах на траве.

Это новый опыт для меня. Психологически это не так просто вернуться, если проигрываешь несколько первых раундов подряд. Над этим мы сейчас работаем с моей командой.

Грустно, что я проиграла этот матч, но я счастлива, что у меня есть шанс играть на подобных турнирах. У меня нет никаких ожиданий. Я просто хочу выиграть столько матчей, сколько могу. Я делаю то, что в моих силах“, - заявила украинка.

Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Гаспарян.