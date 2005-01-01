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Известный тренер: У Серены Уильямс не было бы шансов против Штеффи Граф

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Клаус Хофсас считает, что американка плохо двигается по корту.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Тренер 22-кратной победительницы турниров Большого шлема Штеффи Граф Клаус Хофсас считает, что ее нельзя сранвивать с экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс.

“Граф - лучшая теннисистка всех времен. У нее были очень сильные соперницы, но она все равно выиграла много турниров и титулов. Сначала были Крис Эверт и Мартина Навратилова. Затем - Габриэла Сабатини, Моника Селеш, Аранча Санчес-Викарио. Сейчас таких теннисисток нет. 

У Серены не было бы шансов против Штеффи. Серена обладает сильными ударами, но двигается она не очень хорошо. Я бы посмотрел, как она бегает по десять раз влево и вправо в матче со Штеффи.

При всем уважении к Серене, но с таким телом она не добилась бы успеха в других видах спорта. Она никогда не побеждала во всех четырех турнирах Большого шлема за один год. Штеффи это делала, к тому же в том сезоне она выиграла олимпийское золото“, - приводт слова Хофсаса Sport Bild.

Напомним, Серена Уильямс является 23-кратной чемпионкой турниров Большого Шлема.

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Теги: теннис, Серена Уильямс, Штеффи Граф
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Источник: sportbild.bild.de

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