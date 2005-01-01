Надаль: В 2005 году мне сказали, что я больше никогда не смогу играть на высоком уровне

Испанский теннисист рассказал о непростом периоде своей карьеры.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль признался, что он устал от постоянных травм.

“Травма колена в Индиан-Уэллсе - худший момент моей карьеры? Я бы так не сказал. Да, 2005 год и правда стал худшим в моей карьере. Тогда я получил травму ноги. Врачи сказали, что я больше никогда не смогу играть в теннис на таком высоком уровне, который я демонстрировал тогда.

В этом году я тоже устал от постоянных травм. Я говорю не только о профессиональной деятельности. Постоянное чувство боли, возникающее чаще обычного, не делает мою жизнь счастливее в течение долгого времени.

У меня всегда была сила воли, поэтому смог достичь вершин. Трудные времена делают тебя сильнее и помогают позитивнее смотреть на вещи“, - цитирует испанца Tennis World USA.

Напомним, на прошлой неделе Надаль в 12-й раз в карьере выиграл Ролан Гаррос.