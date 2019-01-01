Зверев: Если выиграю все матчи, то в конце года смогу стать первой ракеткой мира

Немецкий теннисист признался, что любит соревнования в Германии.

Пятая ракетка планеты Александр Зверев прокомментировал предстоящий турнир в Штутгарте (Германия) и рассказал, когда ему удастся возглавить рейтинг ATP.

“Физически я чувствую себя неплохо. Мне удалось улучшать свою игру в течение последних нескольких недель. Поэтому я решил, что нужно продолжать играть. Мне всегда приятно быть в Германии.

Эти соревнования очень важны для меня. Я играю на двух турнирах в Германии, которые я очень люблю. В Штутгарте я не был уже несколько лет, поэтому это отличная мотивация, чтобы выиграть, а также получить удовольствие от проведенного здесь времени.

Когда я смогу достичь первой строчки мирового рейтинга? В конце этого года, если выиграю все матчи, в которых буду принимать участие“, - цитирует теннисиста Tennis World USA.

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