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Цуренко проиграла Флипкенс во втором круге турнира в Хертогенбоше

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Украинка в напряженной борьбе уступила представительнице Бельгии.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не сумела преодолеть второй круг турнира в Хертогенбоше (Нидерланды).

Цуренко в двух сетах проиграла бельгийской теннисистке Кирстен Флипкенс. Украинка вела с брейках в обоих сетах (4:2 и 5:3), однако в итоге не удержала свое лидерство и отдала победу сопернице.

Libema Open. Хертогенбош, Нидерланды

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Леся Цуренко (Украина) (7:6, 7:5)

Отметим, что в 1/4 финала Флипкенс сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) / Алисон ван Эйтванк (Бельгия).

Ранее сообщалось, что украинка Леся Цуренко получила штраф от организаторов Ролан Гаррос.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, WTA
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