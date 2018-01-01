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Ястремская не выступит на турнире в Ноттингеме

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Украинская теннисистка пропустит старт травяного сезона.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Третья ракетка мира Даяна Ястремская снялась с травяного турнира серии WTA International в Ноттингеме (Великобритания), сообщает БТУ.

В первом раунде украинка должна была встретиться с представительницей Румынии Еленой Габриэлой Русе, но Даяна приняла решение пропустить соревнования из-за простуды.

На следующей неделе Ястремская должна выступить на турнире WTA в Бирмингеме.

Ранее сообщалось, что Даяна в тяжелом финале выиграла турнир в Страсбурге.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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Источник: btu.org.ua

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