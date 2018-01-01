Ястремская не выступит на турнире в Ноттингеме

Украинская теннисистка пропустит старт травяного сезона.

Третья ракетка мира Даяна Ястремская снялась с травяного турнира серии WTA International в Ноттингеме (Великобритания), сообщает БТУ.

В первом раунде украинка должна была встретиться с представительницей Румынии Еленой Габриэлой Русе, но Даяна приняла решение пропустить соревнования из-за простуды.

На следующей неделе Ястремская должна выступить на турнире WTA в Бирмингеме.

Ранее сообщалось, что Даяна в тяжелом финале выиграла турнир в Страсбурге.