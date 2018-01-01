Тим: Такого игрока, как Надаль, больше не будет

Австрийский теннисист расстроен, что ему не удалось выиграть Ролан Гаррос.

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился своим мнением о достижении второй ракетки мира Рафаэля Надаля, который стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос.

“Я считаю, что такого игрока, как Надаль, больше не будет. Не думаю, что будет еще какой-то теннисист, который сможет выиграть один турнир Большого шлема 12 раз.

Не хочу говорить о том, когда я смогу выиграть этот турнир, потому что есть много прекрасных молодых игроков. Я расстроен, что упустил свой второй шанс. Мне нужно продолжать работать“, - цитирует Тима Tennis World USA.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции Тим уступил Надалю со счетом 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.