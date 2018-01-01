Надаль: В марте я думал досрочно завершить сезон

Испанский теннисист рассказал о своих трудностях во время сезона.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль признался, что в марте думал о досрочном завершении сезона.

“Я сумел добиться победы на Ролан Гаррос, потому что верил в это. Если бы я не думал, что мне это по силам, то не справился бы. Я бы пошел другим путем.

У меня не было какого-то конкретного препятствия, просто иногда нужно принимать определенные решения. За последние 18 месяцев я много мучился из-за травм. Помимо проблем с коленом были и другие трудности, которые не самым лучшим образом влияли на мою игру.

Этих трудностей было очень много. Я всегда иду до конца, но иногда ты сталкиваешься с барьерами. Не иметь возможности тренироваться и играть - ужасно.

После Индиан-Уэллса у меня был психологический спад. В голове были разные мысли. Я думал досрочно завершить сезон и полностью восстановиться вместо того, чтобы играть через боль. Другим вариантом было продолжать выступления. Мне необходимо было изменить свой настрой“, - заявил испанец.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции Надаль победил австрийца Доминика Тима со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Ранее сообщалось, что испанский теннисист сделает перерыв до Уимблдона.