Цуренко вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко с победы стартовала на травяном турнире в Хертогенбосе (Нидерланды).

Украинка в двух сетах победила чешку Кристину Плишкову.

Хертогенбос. Первый круг

Леся Цуренко (Украина, 4) - Кристина Плишкова (Чехия) 6-4, 6-4

Матч продолжался 1 час 18 минут.

В первой партии Цуренко оформила один брейк, при этом соперница не заработала ни одного брейкпоинта. Во втором сете Цуренко лидировала с брейком 3-1, Плишкова счет сравняла, после чего последовало еще три брейка. Леся вышла вперед 5-4 и довела матч до победы на своей подаче.

