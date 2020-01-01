Надаль сделает перерыв до Уимблдона

Испанский теннисист не будет участвовать в турнирах до июля.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, который на прошлой неделе 12-ый раз стал победителем Открытого чемпионата Франции, заявил, что сделает небольшой перерыв в выступлениях.

“Я прекрасно сыграл на Уимлдоне в прошлом году и был близок к завоеванию титула. Как все знают, я люблю играть на траве. Но также все знают, я не могу играть много недель подряд, как 8-10 лет назад. Я не буду играть до Уимблдона.

Если честно, в предыдущих двух сезонах я вновь почувствовал, что победа на Уимблдоне близка. В прошлом году я был в одном очке от финала. Так почему мне стоит что-то менять? Если я буду здоров, это в большей степени повысит мои шансы, а не большое количество матчей “, - цитирует испанца Reuters.

Напомним, Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.

