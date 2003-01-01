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С 2016 года обладателями Шлемов становились только Федерер, Надаль и Джокович

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С Уимблдона-2003 (первый Шлем Федерера) они завоевали 53 титула из 64.
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Сегодня, 9 июня, Рафаэль Надаль выиграл рекордный двенадцатый Ролан Гаррос, обыграв в финале Доминика Тима в четырех сетах – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Таким образом, Открытый чемпионат Франции стал 10-м турниром кряду, который завоевывали теннисисты Большой тройки: Роджер Федерер (3), Рафаэль Надаль (3) и Новак Джокович (4). 

Последним победителем ТБШ не из этих трех игроков становился швейцарец Стэн Вавринка, выиграв US Open-2016.

Отметим, что с Уимблдона-2015 Большая тройка выиграла 14 из 16 Слэмов (также Энди Маррей на Уимблдоне-2016), с Ролан Гаррос-2005 (первый ТБШ Надаля) – 49 из 57, с Уимблдона-2003 (первый Гранд Слэм Федерера) – 53 из 64.

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