Стаховский проиграл в финале квалификации в Штутгарте

Первая ракетка Украины остановился в шаге от основы крупного турнира.

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в финале квалификации травяного турнира в Штутгарте. Украинец не смог обыграть хорвата Виктора Галовича - 4:6, 6:2, 4:6.

Соперники провели на корте 1 час и 48 минут. Судьбу первого сета решил один брейк, во второй партии Стаховский выиграл два гейма на подаче хорвата. В третьем сете игра только раз дошла до брейкпоинтов: Галович вышел вперед после пятого гейма, после чего игроки поочередно защитили свои подачи.