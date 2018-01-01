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Стаховский проиграл в финале квалификации в Штутгарте

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Первая ракетка Украины остановился в шаге от основы крупного турнира.
Стаховский проиграл в финале квалификации в Штутгарте

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в финале квалификации травяного турнира в Штутгарте. Украинец не смог обыграть хорвата Виктора Галовича - 4:6, 6:2, 4:6.

Соперники провели на корте 1 час и 48 минут. Судьбу первого сета решил один брейк, во второй партии Стаховский выиграл два гейма на подаче хорвата. В третьем сете игра только раз дошла до брейкпоинтов: Галович вышел вперед после пятого гейма, после чего игроки поочередно защитили свои подачи. 

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Теги: Сергей Стаховский
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