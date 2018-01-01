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Костюк не сумела выиграть турнир в Польше

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Украинка не смогла обыграть Ребекку Шрамкову.
Костюк не сумела выиграть турнир в Польше

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела стать чемпионкой 60-тысячника ITF в польском Торуне. В финале 16-летняя спортсменка уступила Ребекке Шрамковой из Словакии. 

Матч длился 56 минут. Костюк выиграла лишь один гейм на своей подаче и совершила два брейка. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Шрамковой.

Марта впервые в этом сезоне сыграла в одиночном финале. Последний раз в финале турнира она играла в марте прошлого года, когда 16-летняя киевлянка уступила в финале 60-тысячника в Чжухае (Китай).

Также отметим, что титул в Торуне стал для Шрамковой третьим в нынешнем году. 

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Теги: Марта Костюк, теннис
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