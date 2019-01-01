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Барти разгромила Вондроушову в финале Ролан Гаррос

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Барти впервые выиграла титул на турнире Большого шлема.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции 2019.

В финальном матче посеяная под восьмым номером Барти в двух сетах всего за 72 минуты разгромила представительницу Чехии Маркету Вондроушову - 6:1, 6:3.

Барти выполнила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 1 брейк-поинт.

Это первый для Барти выигранный титул на турнире Большого шлема и со следующей недели она поднимется на вторую строчку мирового рейтинга WTA.

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