Барти разгромила Вондроушову в финале Ролан Гаррос
Барти впервые выиграла титул на турнире Большого шлема.
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции 2019.
В финальном матче посеяная под восьмым номером Барти в двух сетах всего за 72 минуты разгромила представительницу Чехии Маркету Вондроушову - 6:1, 6:3.
Барти выполнила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 1 брейк-поинт.
Это первый для Барти выигранный титул на турнире Большого шлема и со следующей недели она поднимется на вторую строчку мирового рейтинга WTA.
Australia’s Greatest 🇦🇺@ashbar96 is the 2019 Roland-Garros champion, defeating Vondrousova 6-1 6-3.— Roland-Garros (@rolandgarros) 8 июня 2019 г.
🎾 https://t.co/FJdsaBBRCP#RG19 pic.twitter.com/TMsAdEhHg3
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