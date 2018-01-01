Тим победил Джоковича на пути в финал Ролан Гаррос

Доминик Тим сыграет в финале в Париже второй год подряд.

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал Ролан Гаррос, обыграв в полуфинале в пяти сетах первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии.

Встреча, продолжавшаяся 4 часа 19 минут была сыграна на протяжении двух дней - 7 июня матч был прерван из-за плохих погодных условий. В итоге все завершилось после пяти сетов - 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

Тим прервал 26-матчевую беспроигрышную серию Джоковича на турнирах Большого шлема. Серб выиграл три титула подряд и в Париже мог второй раз оформить некалендарный Большой Шлем.

Тим вышел в финал Ролан Гаррос второй год подряд - в 2018 году он проиграл в финале Рафаэлю Надалю, который и в этом году станет его соперником в решающем матче.