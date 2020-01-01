Костюк вышла в финал турнира в Торуне

Марта Костюк будет бороться за титул на турнире в Польше.

Украинка Марта Костюк пробилась в финал грунтового турнира в польском Торуне, обыграв в полуфинале американку Элли Кик - 6:7, 6:3, 6:4.

В первом сете украинка проигрывала 2:4, но сумела сравнять счет в десятом гейме, а затем перевести игру на тай-брейк, в котором проиграла четыре розыгрыша на своей подаче.

Во втором и третьем сете Костюк выходила вперед 3:1 и дожимала соперница. В решающем сете Костюк со второго матчбола на подаче соперницы завершила встречу.

В финале Марта сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии.

Это будет первый финал для Марты в текущем сезоне: в последний раз 16-летняя киевлянка играла в финале в марте прошлого года, когда стала финалисткой 60-тысячника в Чжухае.