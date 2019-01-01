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Надаль - Федерер: обзор полуфинального матча Ролан Гаррос

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Испанец в трех сетах обыграл своего соперника.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Getty Images

В рамках полуфинального матча Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль уверенно переиграл Роджера Федерера в трех сетах (6:3, 6:4, 6:2).

Поединок продолжался 2 часа и 26 минут. За это время Надаль 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. Федерер совершил 3 эйса, 1 двойную ошибку и совершил 2 брейка.

Смотрите видео обзор матча Надаль - Федерер:

Вашему вниманию все результаты Ролан Гаррос-2019.

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Теги: ATP, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, видео обзор матча, теннис, Ролан Гаррос, Открытый чемпионат Франции по теннису
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