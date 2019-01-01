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Свитолина и Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram

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Официально о расставании пара не объявляла.
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встречается с французом Гаэлем Монфисом.

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С начала 2019-го года у пары был совместный аккаунт в социальной сети Instagram, на котором они выкладывали общие фото и видео. Однако теперь данная страница была удалена. На момент удаления их совместная страница насчитывала более 70 тысяч подписчиков. 

Стоит сказать, что и Монфис, и Свитолина также удалили практически все общие фотографии на личных страничках в Instagram. Отметим, что официально о разрыве пара не сообщала.

Напомним, о своих отношения с французским теннисистом Элина Свитолина официально объявила на пресс-конференции после победного матча второго тура Открытого чемпионата Австралии с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой.

На своем совместном аккаунте влюбленные радовали подписчиков ярким танцем.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис, социальные сети, аккаунт, Instagram
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