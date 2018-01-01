Костюк обыграла Калинину в 1/4 финала турнира ITF в Польше

Украинское дерби продолжалось свыше двух часов.

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира ITF в Торуне (Польше). Девушка одержала победу над своей соотечественницей Ангелиной Калининой.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:3. За это время обе теннисистки сделали по 7 брейк-поинтов, но Марта защитила на одну подачу больше - 6 против 5.

В полуфинале Марта встретится со 150-й ракеткой мира Элли Кик (США).

Ранее сообщалось, что Костюк и Калинина сыграют в матчах квалификации Уимблдона.