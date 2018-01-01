Федерер - Надаль: видео онлайн трансляция полуфинала Ролан Гаррос

Смотрите видео трансляцию матча Роджер Федерер - Рафаэль Надаль в полуфинале Ролан Гаррос.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер Getty Images

В пятницу, 7-го июня, на Ролан Гаррос пройдут матчи 1/2 финала у мужчин. Центральной встречей всего игрового дня будет матч между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

Встреча Федерер - Надаль пройдет на центральном корте имени Филиппа Шатрие и начнется в 13:50 по киевскому времени.

Плеер с видео трансляцией матча Федерер - Надаль будет добавлен в эту новость ближе к началу матча.

Это будет 39-й матч между теннисистами, у которых на двоих 37 титулов Большого шлема (12 – Ролан Гаррос), и пятый на Ролан Гаррос. Все предыдущие встречи в Париже выиграл испанец.

Во втором полуфинале чемпион турнира 2016-го года Новак Джокович сыграет с финалистом-2018 Домиником Тимом.