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Федерер - Надаль: видео онлайн трансляция полуфинала Ролан Гаррос

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Смотрите видео трансляцию матча Роджер Федерер - Рафаэль Надаль в полуфинале Ролан Гаррос.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
Getty Images

В пятницу, 7-го июня, на Ролан Гаррос пройдут матчи 1/2 финала у мужчин. Центральной встречей всего игрового дня будет матч между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

Встреча Федерер - Надаль пройдет на центральном корте имени Филиппа Шатрие и начнется в 13:50 по киевскому времени. 

Плеер с видео трансляцией матча Федерер - Надаль будет добавлен в эту новость ближе к началу матча.

Это будет 39-й матч между теннисистами, у которых на двоих 37 титулов Большого шлема (12 – Ролан Гаррос), и пятый на Ролан Гаррос. Все предыдущие встречи в Париже выиграл испанец.

Во втором полуфинале чемпион турнира 2016-го года Новак Джокович сыграет с финалистом-2018 Домиником Тимом.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, видео, онлайн трансляция
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