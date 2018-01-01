Анисимова сенсационно выбила Халеп и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Юная американская теннисистка спокойно разобралась с более опытной соперницей.

Представительница США Аманда Анисимова в четвертьфинальном матче Ролан Гаррос обыграла действующую чемпионку турнира Симону Халеп.

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51-я ракетка мира разобралась с румынкой всего лишь за 1 час и 10 минут. Анисимова за это время совершила 1 эйс, 4 брейка и ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру. Халеп также 1 раз подала навылет, реализовала лишь 1 из 7 брейк-пойнтов и дважды допустила двойные ошибки.

Ролан Гаррос

1/4 финала

Симона Халеп (Румыния, 3) - Аманда Анисимова (США) - 2:6, 4:6

Стоит сказать, что 17-летняя Анисимова впервые в карьере сумела выйти в полуфинал турнира Большого Шлема. За выход в финал американка поборется с австралийкой Эшли Барти.

Ранее сообщалось, что удар Рафаэля Надаля стал лучшим моментом недели на Ролан Гаррос.