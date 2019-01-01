Сурбитон: Стаховский проиграл в стартовом матче

Украинец не смог переиграть 208-ю ракетку мира.

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел поражение во втором круге челенджера в Сурбитоне (Англия). Украинец проиграл представителю Великобритании Джеймсу Уорду (№208 ATP).

Поединок продолжался 2 часа 8 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. В первом сете никому из теннисистов не удалось сделать брейк-поинт. Во второй и третьей партии сильнее оказался британец взял по гейму на подаче Стаховского.

Это был дебютный поединок Сергея на траве в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Стаховский проиграл Жилю Симону в первом круге Открытого чемпионата Франции (ATP).