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Сурбитон: Стаховский проиграл в стартовом матче

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Украинец не смог переиграть 208-ю ракетку мира.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел поражение во втором круге челенджера в Сурбитоне (Англия). Украинец проиграл представителю Великобритании Джеймсу Уорду (№208 ATP).

Поединок продолжался 2 часа 8 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. В первом сете никому из теннисистов не удалось сделать брейк-поинт. Во второй и третьей партии сильнее оказался британец взял по гейму на подаче Стаховского.

Это был дебютный поединок Сергея на траве в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Стаховский проиграл Жилю Симону в первом круге Открытого чемпионата Франции (ATP).

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Теги: Сергей Стаховский, ATP, теннис, Сурбитон
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