Ролан Гаррос: матчи среды отменены из-за сильного дождя

Все поединки перенесены на 6 июня.

Поединки Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос, которые должны были состояться 5 июня в Париже, отменены. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Причиной стал сильный ливень,

Сообщается, что все встречи перенесены на четверг, 6 июня.

В женском одиночном разряде Мэдисон Киз (США) встретится с Эшли Барти (Австралия), а Симона Халеп (Румыния) - с Амандой Анисимовой (США).

В мужском одиночном разряде на завтрашний день перенесены поединки Новак Джокович (Сербия) - Александр Зверев (Германия) и Доминик Тим (Австрия) - Карен Хачанов (Россия).

Также завтра свои матчи проведут сестры Киченок: Надежда сразится в полуфинале микста, а Людмила сыграет в четвертьфинале парного разряда.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер сыграет с Рафаэлем Надалем впервые за 8 лет на Ролан Гаррос.