Три украинки сыграют в матчах квалификации Уимблдона

Еще две украинки попали в альтернативный заявочный лист.

Три украинские теннисистки примут участие в третьем в сезоне турнире Большого Шлема - Уимблдоне.

Как сообщает пресс-служба организации, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая будут бороться за место в основной сетки турнира в квалификации.

Кроме того, еще две украинки, Валерия Страхова и Анна Познихиренко, попали в альтернативный лист отбора на турнир.

Напомним, Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания).

Отметим, что в основной сетке должны сыграть Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Элина Свитолина, однако последняя может пропустить турнир из-за травмы.