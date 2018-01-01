Переключиться на мобильную версию

Три украинки сыграют в матчах квалификации Уимблдона

Комментариев: 0
Еще две украинки попали в альтернативный заявочный лист.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Три украинские теннисистки примут участие в третьем в сезоне турнире Большого Шлема - Уимблдоне.

Как сообщает пресс-служба организации, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая будут бороться за место в основной сетки турнира в квалификации.

Кроме того, еще две украинки, Валерия Страхова и Анна Познихиренко, попали в альтернативный лист отбора на турнир.

Напомним, Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания).

Отметим, что в основной сетке должны сыграть Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Элина Свитолина, однако последняя может пропустить турнир из-за травмы.

Поделись:
Теги: теннис, Уимблдон, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Ангелина Калинина, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь