Надаль: Поединки с Федерером всегда очень сложные

Испанский теннисист прокомментировал предстоящий полуфинал Ролан Гаррос, где он встретится с Роджером Федерером.

Самый титулованный чемпион Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль высказался о полуфинале турнира, в котором ему предстоит сыграть с швейцарцем Роджером Федерером.

Читай также: Федерер сыграет с Надалем впервые за 8 лет на Ролан Гаррос

“Матч с Роджером в полуфинале - это невероятно. Наши карьеры всегда шли параллельно, и мы оба постараемся продемонстрировать отличную игру. Поединки с Федерером всегда очень сложные, он играет на невероятном уровне.

Безусловно, я уверен в себе, но в матче с Роджером нужно показать свой максимум. Надеюсь, я смогу это сделать. Думаю, он вновь выступает на грунте, потому что является целостным теннисистом и хочет быть лучшим“, - приводит слова Надаля пресс-служба АТР.

Стоит сказать, что во всех пяти играх на Ролан Гаррос Надаль обыгрывал Федерера. В 2009-м году, когда швейцарец выиграл турнир во Франции, он не встретил испанца по сетке.

Ранее предстоящий поединок прокомментировал швейцарский теннисист Роджер Федерер.