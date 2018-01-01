Переключиться на мобильную версию

Надаль: Поединки с Федерером всегда очень сложные

Комментариев: 0
Испанский теннисист прокомментировал предстоящий полуфинал Ролан Гаррос, где он встретится с Роджером Федерером.
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Getty Images

Самый титулованный чемпион Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль высказался о полуфинале турнира, в котором ему предстоит сыграть с швейцарцем Роджером Федерером.

Читай также: Федерер сыграет с Надалем впервые за 8 лет на Ролан Гаррос

“Матч с Роджером в полуфинале - это невероятно. Наши карьеры всегда шли параллельно, и мы оба постараемся продемонстрировать отличную игру. Поединки с Федерером всегда очень сложные, он играет на невероятном уровне.

Безусловно, я уверен в себе, но в матче с Роджером нужно показать свой максимум. Надеюсь, я смогу это сделать. Думаю, он вновь выступает на грунте, потому что является целостным теннисистом и хочет быть лучшим“, - приводит слова Надаля пресс-служба АТР.

Стоит сказать, что во всех пяти играх на Ролан Гаррос Надаль обыгрывал Федерера. В 2009-м году, когда швейцарец выиграл турнир во Франции, он не встретил испанца по сетке.

Ранее предстоящий поединок прокомментировал швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Поделись:
Теги: теннис, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Открытый чемпионат Франции по теннису, Ролан Гаррос, полуфинал, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь