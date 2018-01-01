Федерер: Если хочешь добиться успеха на грунте, то нужно справиться с Надалем

Именитый теннисист прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля.

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о предстоящем полуфинале Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля.

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"Шанс выиграть есть всегда, иначе никто бы не приходил на стадион, если бы результат был известен заранее. Я рад, что сыграю с Рафой. Если ты хочешь добиться успеха на грунте, то тебе необходимо пройти Надаля, ведь он невероятно силен.

Если бы я пытался избегать с ним встречи, то я бы вообще не приезжал на грунт. Уверен, мой настрой помог мне дойти до полуфинала", - приводит слова Федерера tennis.com.

Отметим, что Федерер проиграл Надалю все 5 очных матчей в Париже и 13 из 15 на грунте.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер сыграет с Рафаэлем Надалем впервые за 8 лет на Ролан Гаррос.