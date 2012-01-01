Федерер сыграет с Надалем впервые за 8 лет на Ролан Гаррос

Швейцарский теннисист вышел в полуфинал турнира впервые с 2012 года.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль встретится с третьим в рейтинге ATP Роджером Федерером в рамках полуфинала Открытого чемпионата Франции-2019.

Испанец в 1/4 финала Ролан Гаррос разгромил Кэю Нисикори - 6:1, 6:1, 6:3. Швейцарец, в свою очередь, в напряженном матче вырвал победу у Стэна Вавринки - 7:6(4), 4:6, 7:6(5), 6:4.

Интересно, что на этом турнире Федерер и Надаль встречались в последний раз 8 лет назад, а для швейцарца этот финал станет первым с 2012 года на Ролан Гаррос.

В личных встречах испанец ведет со счетом 23:15, на грунте - 13:2, на Открытом чемпионате Франции - 5:0.