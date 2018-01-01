Определилась первая финалистка Ролан Гаррос
Йоханна Конта обыграла Слоан Стивенс.
Бритнака Йоханна Конта вышла в полуфинал грунтового турнира Большого шлема Ролан Гаррос.
Конта обыграла соперницу Слоан Стивенс немного более, чем за час и впервые вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
За матч с американкой Конта 6 раз подала навылет, совершила 2 ошибки и реализовала 3 из 7 брейкпоинтов.
Стивенс в свою очередь оформила только 1 подачу и допустил 1 ошибку.
Ролан Гаррос, 1/2 финала
Слоан Стивенс (США) - Йоханна Конта (Великобритания) - 1:6, 4:6
Полная версия правил