Определилась первая финалистка Ролан Гаррос

Йоханна Конта обыграла Слоан Стивенс.

Бритнака Йоханна Конта вышла в полуфинал грунтового турнира Большого шлема Ролан Гаррос.

Конта обыграла соперницу Слоан Стивенс немного более, чем за час и впервые вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

За матч с американкой Конта 6 раз подала навылет, совершила 2 ошибки и реализовала 3 из 7 брейкпоинтов.

Стивенс в свою очередь оформила только 1 подачу и допустил 1 ошибку.

Ролан Гаррос, 1/2 финала

Слоан Стивенс (США) - Йоханна Конта (Великобритания) - 1:6, 4:6