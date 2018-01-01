Переключиться на мобильную версию

Определилась первая финалистка Ролан Гаррос

Комментариев: 0
Йоханна Конта обыграла Слоан Стивенс.
Йоханна Конта
Йоханна Конта
Getty Images

Бритнака Йоханна Конта вышла в полуфинал грунтового турнира Большого шлема Ролан Гаррос.

Конта обыграла соперницу Слоан Стивенс немного более, чем за час и впервые вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

За матч с американкой Конта 6 раз подала навылет, совершила 2 ошибки и реализовала 3 из 7 брейкпоинтов.

Стивенс в свою очередь оформила только 1 подачу и допустил 1 ошибку.

Ролан Гаррос, 1/2 финала

Слоан Стивенс (США) - Йоханна Конта (Великобритания) - 1:6, 4:6

Поделись:
Теги: Йоханна Конта, Слоан Стивенс, Ролан Гаррос, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь