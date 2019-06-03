Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Ролан Гаррос
Украинка обыграла Хелен Пелликано из Мальты.
Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в третий раунд юниорского Ролан Гаррос. В матче второго круга девушка обыграла представительницу Мальты Хелен Пелликано.
Матч продолжался 2 часа и 4 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:1. За то время Снигур смогла реализовать 6 из 12 брейкпоинтов, допустив 4 ошибки.
В 1/8 финала украинка встретится с победительницей матча Аннерли Пулос (Австралия) - Диан Парри (Франция).
Напомним, всего на юниорский Ролан Гаррос заявлено пять украинцев. Любовь Костенко, Виктория Петренко, Илья Белобородько и Эрик Ваншельбойм уже покинули соревнования.
Ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Лесю Цуренко оштрафовали на Ролан Гаррос.
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