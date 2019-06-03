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Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Ролан Гаррос

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Украинка обыграла Хелен Пелликано из Мальты.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
БТУ

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в третий раунд юниорского Ролан Гаррос. В матче второго круга девушка обыграла представительницу Мальты Хелен Пелликано.

Матч продолжался 2 часа и 4 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:1. За то время Снигур смогла реализовать 6 из 12 брейкпоинтов, допустив 4 ошибки.

В 1/8 финала украинка встретится с победительницей матча Аннерли Пулос (Австралия) - Диан Парри (Франция).

Напомним, всего на юниорский Ролан Гаррос заявлено пять украинцев. Любовь Костенко, Виктория Петренко, Илья Белобородько и Эрик Ваншельбойм уже покинули соревнования.

Ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Лесю Цуренко оштрафовали на Ролан Гаррос.

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Теги: Дарья Снигур, Ролан Гаррос, теннис
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.06.2019, 20:40
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гость
а Мария Шарапова лучше!!!!! Лучше, как теннисистка и лучше как баба!!!!

СЛАВА ВЕЛИКОЙ РОССИИ !!!!!!!
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