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Ролан Гаррос: Надежда Киченок вышла в полуфинал микста

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Матч продолжался более часа.
Надежда Киченок
Надежда Киченок
ФТУ

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробились в полуфинал соревнований в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции.

Девушка в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши смогла обыграть дуэт представительницы Тайваня Чжань Хаоцин и австрийца Оливер Марах. 

Матч продолжался 1 час и 7 минут и и завершился со счетом 6:3, 6:4. За это время украино-пакистанский тандем смог оформить 4 подачи навылет и реализовать 3 из 6 брейк-поинтов.

Благодаря этой победе Надя добилась лучшего результата в миксте среди украинцев за всю историю Ролан Гаррос.

Ранее сообщалось, что сестра Надежды Людмила вышла в 1/4 финала парного разряда Ролан Гаррос.

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Теги: Надежда Киченок, теннис, WTA, Ролан Гаррос
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