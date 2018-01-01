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Цуренко получила штраф от организаторов Ролан Гаррос

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Украинка понесла наказание за подсказки тренера в первом круге турнира.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко получила штраф от организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Вторая ракетка Украины должна будет заплатить 2,5 тысячи долларов штрафа за то, что в матче первого круга турнира против Эжени Бушар получала подсказки от своего тренера. Отметим, что в том поединке Цуренко выиграла со счетом 6:2, 6:2.

Напомним, украинка уже покинула текущий розыгрыш турнира, проиграв Симоне Халеп в матче третьего круга.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Ролан Гаррос, Открытый чемпионат Франции по теннису, штраф, WTA
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Источник: btu.org.ua

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