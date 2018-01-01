Людмила Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда Ролан Гаррос
Украинка выступает в паре с представительницей Латвии.
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/4 финала грунтового турнира Большого Шлема Ролан Гаррос.
Киченок в паре с Еленой Остапенко (Латвия) в двух сетах обыграли дуэт китаянки Сэ Шувей и представительницы Чехии Барбора Стрыцова.
Ролан Гаррос. Парный разряд, 1/8 финала
Людмила Киченок/Елена Остапенко - Сэ Шувей/Барбора Стрыцова - 7:5, 6:1
В следующем раунде Киченок и Остапенко сыграют против победителей матча Мертенс/Соболенко - Пегула/Кравчик.
Ранее сообщалось, что Надежда Киченок пробилась в третий круг парного разряда Ролан Гаррос.
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