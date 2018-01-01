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Людмила Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда Ролан Гаррос

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Украинка выступает в паре с представительницей Латвии.
Людмила Киченок
Людмила Киченок
btu.org.ua

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/4 финала грунтового турнира Большого Шлема Ролан Гаррос.

Киченок в паре с Еленой Остапенко (Латвия) в двух сетах обыграли дуэт китаянки Сэ Шувей и представительницы Чехии Барбора Стрыцова.

Ролан Гаррос. Парный разряд, 1/8 финала

Людмила Киченок/Елена Остапенко - Сэ Шувей/Барбора Стрыцова - 7:5, 6:1

В следующем раунде Киченок и Остапенко сыграют против победителей матча Мертенс/Соболенко - Пегула/Кравчик.

Ранее сообщалось, что Надежда Киченок пробилась в третий круг парного разряда Ролан Гаррос.

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Теги: теннис, Людмила Киченок, Ролан Гаррос
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