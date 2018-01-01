Свитолина может пропустить весь травяной сезон и не выступить на Уимблдоне

Первая ракетка мира будет принимать решение после обследования колена.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своей колонке для BBC рассказала о состоянии травмированного колена, а также высказала опасения, что из-за повреждения может пропустить весь травяной сезон.

"Первые часы после того, как ты выбываешь с турнира Большого Шлема, – это не подходящее время, чтобы принимать поспешные решения. Но я справлялась с травмой колена довольно долго и в матче с Гарбинье ощущения были те же самые.

Возможно, мне потребуется сделать еще один снимок на следующей неделе и понять, какие у меня лучшие варианты перед травяным сезоном. Конечно, существует опасение, что я вообще не сыграю на траве в этом сезоне, если обследование покажет что-то серьезное. Но исходя из того, как я себя чувствую на сегодняшний день, думаю, хватит времени для восстановления к Уимблдону. Хорошо, что в матче с Мугурусой мое состояние не ухудшилось.

Теперь мне нужно все проанализировать, посмотреть, что я делала неправильно и двигаться дальше. Нет времени грустить, я должна быть готова к следующему турниру. На данный момент у меня в расписании Бирмингем и Истборн, но все будет зависеть от моего здоровья", - рассказала Свитолина.