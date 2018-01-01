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Первая ракетка мира Осака проиграла на Ролан Гаррос

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Первая ракетка мира не сумела пробиться в 1/8 финала в Париже.
Первая ракетка мира Осака проиграла на Ролан Гаррос

Открытый чемпионат Франции по теннису потерял первого номера посева женского турнира - первая ракетка мира в одиночном разряде Наоми Осака в третьем круге Ролан Гаррос уступила Катерине Синяковой – 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 19 минут. За это время японка сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также не выиграла ни одного гейма на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 3 гейма на приеме.

Несмотря на ранний вылет, Осака сохранит звание первой ракетки мира.

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Теги: Наоми Осака, теннис
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