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Цуренко проиграла Халеп и покинула Ролан Гаррос

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Леся Цуренко покинула грунтовый турнир после матча третьего круга.
Симона Халеп и Леся Цуренко
Симона Халеп и Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко уступила румынке Симоне Халеп в матче третьего круга Ролан Гаррос.

Украинка продержалась только два сета, проиграв действующей чемпионке турнира со счетом 2:6, 1:6.

Ролан Гаррос, третий круг

Леся Цуренко (Украина) - Симона Халеп (Румыния) - 2:6, 1:6

Отметим, что из 5 встреч теннисисток, которые случались ранее, Цуренко не удалось выиграть ни одной.

Напомним, что ранее украинка жаловалась на плохое психологическое состояние.

В третьем круге Открытый чемпионат Франции покинула еще одна украинка - Элина Свитолина, проиграв Гарбинье Мугурусе.

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Теги: Леся Цуренко, Симона Халеп, теннис, Ролан Гаррос
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