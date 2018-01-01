Французский теннисист: Зрители главных кортов Ролан Гаррос предпочитают теннису шампанское

Люка Пуйе остался недоволен организацией турнира Большого Шлема.

Французский теннисист Люка Пуйе поделился своим мнением о ложах гостеприимства на главных кортах Ролан Гаррос, где зрители могут пообедать и выпить шампанского.

“С размещением лож гостеприимства есть большая проблема. Зрителям думают о том, как выпить бокал шампанского, а не смотрят теннис. Шампанское - главная причина, по которой они приходят. Организаторы должны заполнять трибуны только теми людьми, которые хотят смотреть теннис.

После остановки поединка накануне я был разочарован и зол, потому что после поражения в первом сете я доминировал. Я был впереди и играл в мой лучший теннис“, - цитирует Пуйе Reuters.

Француз уступил во втором круге Ролан Гаррос словаку Мартину Клижану.