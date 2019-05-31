Свитолина: Сегодня мне очень не хватало концентрации

Украинку все еще беспокоят проблемы со здоровьем.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в третьем раунде Ролан Гаррос.

“Сегодня мне почему-то очень не хватало концентрации. Иногда во время розыгрышей я принимала неправильные и непонятные игровые решения.

Думаю, что могло что-то измениться, если бы я повела 4:2. Но моя соперница сыграла в тот момент очень здорово, где-то я не доработала. Но я не знаю, почему мне было так трудно сфокусироваться.

Скорее всего, главная причина - это недостаток игровой практики, я сыграла слишком мало матчей на грунте. У меня по-прежнему проблемы - травма колена. Я нахожусь в непонятной ситуации. У меня повреждены ткани вокруг коленной чашечки. В какой-то день травма может не беспокоить, а в другие нога может болеть.

Нужен отдых. Но впереди - несколько обязательных турниров. Будем смотреть. Сделаем сканирование, не ухудшилась ли ситуация. И по его результатам - если будет необходимо, буду отдыхать и залечивать колено“, - сказала Свитолина.