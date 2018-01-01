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Цуренко - о победе над Крунич: Самой большой проблемой было то, что мне теперь 30 лет

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Украинская теннисистка призналась, что в один момент хотела сдаться.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прокомментировала непростую победу над Александрой Крунич во втором круге Ролан Гаррос.

“Вчера самой большой психологической проблемой было то, что мне теперь 30 лет (в четверг у меня был день рождения), и много разных мыслей. Это был один из худших дней в моей жизни.

Я думала, что все будет хорошо, но я уже два дня переживала: мне 30 лет, у меня осталось не так много времени в туре и так далее. Это не ужасные мысли, но во время матча они мешают.

Психологически мне было очень тяжело, и под конец матча тело меня совсем не слушалось. В итоге я просто хотела как можно скорее закончить матч и сдаться. Но, знаете, я всю жизнь играю в теннис, так что в какой-то момент подумала: нет-нет-нет, надо бороться. Именно так и я сделала.

Вчера было очень тяжело: дождь, темнота. Я отыграла матч-пойнт, потом зафиксировали аут, хотя я попала. Еще забавно, что вчера я сломала ракетку. Я продолжила ей играть, потому что была уверена, что с ней все нормально, но оказалось, что она треснула.

В общем, вчера произошло много нового“, - цитирует Цуренко WTA Insider.

Напомним, в третьем раунде украинка встретится с румынкой Симоной Халеп.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Ролан Гаррос
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Источник: twitter.com

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