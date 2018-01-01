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Надежда Киченок пробилась в третий круг парного разряда Ролан Гаррос

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Украинка выступает в паре с представительницей США.
Надежда Киченок
Надежда Киченок
Getty Images

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда Ролан Гаррос.

В дуэте с Абигейл Спирс из США украинка обыграла пару Мария-Хосе Мартинес-Санчес/Сара Соррибес-Тормо во втором раунде Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос. Парный разряд, второй круг

Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Мария-Хосе Мартинес-Санчес/Сара Соррибес-Тормо - 6:2, 2:6, 6:3

В 1/8 финала украинско-американский дуэт сыграет с 15-м сеянной парой Кирстен Флипкенс/Юханна Ларссон.

Напомним, в одиночном разряде на Ролан Гаррос борьбу продолжает Леся Цуренко. Элина Свитолина в третьем круге уступила Гарбинье Мугурусе.

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Теги: теннис, Надежда Киченок, Ролан Гаррос
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