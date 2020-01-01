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Свитолина уступила Мугурусе в третьем круге Ролан Гаррос

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Украинка в двух сетах проиграла экс-первой ракетке мира.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Девятая ракетка мира Элина Свитолина по итогам двух сетов проиграла Гарбинье Мугурусе из Испании в третьем круге и покинула Ролан Гаррос.

Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 9) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) 3-6, 3-6

Матч продолжался 1 час 29 минут.

В первой партии украинка проиграла все пять геймов на собственной подаче.

Начало второго сета прошло в равной борьбе - обе соперницы уверенно играли на своей подаче, в пятом гейме Элине удалось сделать брейк, но она сразу же проиграла свою подачу, и позволила Мугурусе выровнять положение. Таким образом, испанка довела матч до победного конца.

В четвертом раунде испанка встретится с победительницей матча Слоан Стивенс - Полона Херцог.

Напомним, что борьбу на Открытом чемпионате Франции продолжает другая украинка - Леся Цуренко.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гарбинье Мугуруса
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