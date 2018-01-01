Федерер - первый в истории, сыгравший 400 одиночных матчей на турнирах Большого Шлема

Первый свой матч легендарный швейцарец сыграл больше 20 лет назад.

Третья ракетка мира Роджер Федерер обыгрывает Каспера Рууда в рамках третьего круга Ролан Гаррос. Этот матч стал 400-м одиночным в карьере швейцарца на турнирах Большого Шлема.

20-кратный чемпион Большого Шлема стал первым спортсменом в истории тенниса, который смог достичь этой отметки. До него в одиночных матчах никто столько не играл, как среди мужчин, так и среди женщин.

Свой первый поединок на ТБШ третья ракетка мира провела 25 мая 1999 года. Тогда он на Ролан Гаррос проиграл Патрику Рафтеру.

Напомним, ранее Федерер опроверг слухи о завершении спортивной карьеры.